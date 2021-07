Wegpiraat maakt het bont in Breda

Een automobilist van 20 jaar maakte het zaterdagavond in Breda wel erg bont. Zo reed de man uit Breda veel te hard, negeerde hij een rood stoplicht en reed hij op de Emmastraat tegen de verplichte rijrichting in. Reden voor de politie om de automobilist aan te houden voor agressief en onveilig rijgedrag.

Agenten zagen de man zaterdagavond rond zeven uur met zeer hoge snelheid door de stad rijden. Toen hij ook door rood reed, gingen ze achter hem aan. Op de Academiesingel, waar een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur geldt, moest de politie ruim honderd kilometer per uur rijden om de man te bij te kunnen houden.

De automobilist sloeg de Emmastraat in en reed daar tegen de verplichte rijrichting in. Via het Stationsplein ging het vervolgens naar de Willemstraat, waar de bestuurder uiteindelijk reageerde op het stopteken van de politie.