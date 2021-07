Hond doodgebeten in Stevensbeek

Een hond is zondagmorgen in Stevensbeek aangevallen en doodgebeten door een andere hond.

Volgens een politiewoordvoerder liep de hond die aanviel los. Het is niet duidelijk of die hond is losgebroken of gewoon los liep. De hond die werd aangevallen is een kleinere hond. Het is in beide gevallen niet bekend om wat voor rassen het gaat.