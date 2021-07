Verborgen tuinpareltjes voor even te bewonderen: 'Mensen doen ideeën op'

Wachten op privacy instellingen... Zeven Brabantse tuinpareltjes waren even open voor de echte tuinliefhebbers. Volgende Vorige vergroot 1/2 Zeven Brabantse tuinpareltjes waren even open voor de echte tuinliefhebbers

Zeven tuinpareltjes in Midden-Brabant waren dit weekend even geopend voor iedereen. “Het loopt lekker door”, vertelt Joke Vos van tuin De Dijkgaerd. Deze tuin ligt op de grens van Sprang-Capelle en Kaatsheuvel en heeft een oppervlakte van ruim zesduizend vierkante meter. “We hebben in het verleden weleens achthonderd mensen in de tuin gehad en dat was teveel, nu is het gelukkig wat rustiger.”

Rob Bartol Geschreven door

De zeven tuinen zetten zo’n vier keer per jaar hun ‘tuindeuren’ wijd open. “De start was in 2005”, vertelt Joke Vos. “Gedurende de jaren zijn er tuinen afgevallen en er zijn nieuwe tuinen bijgekomen. Maar wat is gebleven is het enthousiasme en het plezier om de tuin met anderen te delen.”

"Alleen dat gazon al is prachtig, als je er overheen loopt veert het gewoon.”

In De Dijkgaerd valt er veel te zien en de tuinliefhebbers die langs komen vinden het zonder uitzondering schitterend. “Ik denk dat mensen ook ideeën komen opdoen”, vertelt tuinliefhebber Yvonne Vellekoop. “En je ontmoet ook andere gepassioneerde tuinliefhebbers en dat geeft weer energie om ook iets in je eigen tuin te gaan doen.”

Ria Jansen die op een camping in de buurt verblijft, is vol bewondering over De Dijkgaerd. “Mijn liefde gaat altijd uit naar ‘open tuinen’, vandaar dat ik ook deze tuin bezoek. Alleen dat gazon al is prachtig, als je er overheen loopt veert het gewoon.” Ook Ria zegt door het bezoek aan De Dijkgaerd inspiratie op te doen voor haar eigen tuin. “Wat ik me wel afvraag is hoeveel uur per week deze mensen bezig zijn in hun tuin.”

"We zijn zeker zestig uur per week aan het werk in de tuin.”

Joke, die samen met haar man Ad de tuin heeft aangelegd en die ook onderhoudt, krijgt die specifieke vraag heel wat keren per jaar. “Sinds zijn pensionering heeft Ad er een volledige dagtaak aan en daarnaast spring ik in de zomer ook altijd bij. Gemiddeld zijn we zeker zestig uur per week aan het werk in de tuin.”

In 2018 werd de toch al niet kleine tuin nog eens uitgebreid met 1200 vierkante meter. “Dat stuk is nog echt in ontwikkeling”, vertelt Joke. “Je ziet dat het nog een ‘jonge tuin’ is. Omdat we al diverse tuinkamers hebben in dezelfde kleursoorten, hebben we hier vooral veel aparte grassoorten aangeplant.”

De zeven tuinen en één kwekerij zijn in het ‘nazomerweekend’ van 21 en 22 augustus opnieuw geopend.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.