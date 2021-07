Onweersbuien trekken over Brabant, veel regenval in Breda

De straten staan blank in Breda (foto: Rob Seegers). vergroot

Onweersbuien trokken zondagmiddag over Brabant. Vooral in Breda ging het rond drie uur flink los. In Brabant gold van een uur tot ongeveer kwart over vier code geel.

Vooral in Breda ging het dus flink los. Meerdere straten zoals de Heuvelstraat en de Oranjeboomstraat stonden blank.

Veel regen in de Bredase Heuvelstraat (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

In parkeergarage Het Turfschip in Breda is ook veel wateroverlast.

Wachten op privacy instellingen...

In Breda is zondagmiddag ook Ploegendienst Festival aan de gang. Het slechte weer had niet veel invloed op de feestende mensen, blijkt uit deze video op Instagram. Wel waarschuwde de organisatie voor de regenval.

Wachten op privacy instellingen...

Op sociale media druppelen veel foto's en video's van het slechte weer in Brabant binnen:

Het onweer trekt over Zuidoost-Brabant (foto: Ben Saanen). vergroot

Ook veel regen in Budel (foto: Ben Saanen). vergroot

Onweersbui in Castelre (foto: Marie-Louise Peeters). vergroot

Onweersbuien in Made (foto: Anja Bastiaansen). vergroot

Hoosbuien in Waalwijk (foto: Martha Kivits). vergroot

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Ondergelopen straat in Wernhout (foto: Thea van der Borg) vergroot

Een onweersbui in Baarle-Nassau (foto: Kristel Verbakel) vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.