Man (58) uit Roosendaal vertrekt op de fiets maar is nog niet teruggekeerd

De politie is op zoek naar een man uit Roosendaal die zondag op het begin van de avond op de fiets van huis is vertrokken maar nog altijd niet is teruggekeerd. De mobiele telefoon van de 58-jarige man gaat naar voicemail.

De fietser droeg een zwarte pet, een donkere broek en een wit T-shirt met blauwe strepen. Tips kunnen worden doorgegeven aan de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

