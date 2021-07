Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils (SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto in vlammen op in Heeswijk-Dinther

Aan het Hopveld in Heeswijk-Dinther is zondagnacht een auto volledig uitgebrand. De brandweer was snel bij de brand maar de auto was toen al voor een groot deel verwoest. De melding van de brand kwam kort na middernacht binnen.

Buurtbewoners hoorden eerst enkele knallen en zagen kort daarna dat de geparkeerde auto in brand stond. Brandweerlui hadden het vuur snel onder controle. De brand trok veel bekijks.

Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande auto weggesleept.

