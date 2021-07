Penningmeester ouderraad drukt 25.000 euro achterover

Foto: ANP vergroot

De penningmeester van de ouderraad van basisschool Maria Regina in Steenbergen heeft de afgelopen jaren zo’n 25.000 euro achtergehouden. Dat laat de schoolleiding weten. Het bestuur van de ouderraad heeft aangifte gedaan bij de politie.

De ouderraad kwam er onlangs achter dat er geld van de bankrekening was verdwenen, zo schrijft directeur Eric Graafmans afgelopen weekend in een brief aan de ouders. Het exacte bedrag is nog niet duidelijk, maar de ouderraad gaat uit van ongeveer 25.000 euro.

Schrale troost

Het geld zou volgens de school zijn verzameld via ‘oneigenlijke administratie, betalingen en opnames van de spaarrekening’. Volgens Graafmans is het een schrale troost dat de schoolreisjes, excursies en evenementen voor leerlingen er in de afgelopen jaren niet onder hebben geleden. Het plan van een nieuwe inrichting van het schoolplein, waar de ouderraad voor spaarde, is voorlopig wel in de ijskast gezet.

De school en ouderraad zijn teleurgesteld omdat er 'werd samengewerkt op basis van goed vertrouwen’. De controle van de cijfers wordt in toekomst diepgaander uitgevoerd, zo schijft de directeur in de brief aan de ouders.

Optelsom

“De ouderraad bestaat uit vrijwilligers die op school allerlei activiteiten opzet. Er is onderling een laagdrempelige sfeer van omgaan met elkaar en alles gebeurt in goed vertrouwen. Als dan blijkt dat het vertrouwen is geschaad, dan schik je daar wel van”, zegt Grada Huis, woordvoerder van de Lowys Porquinstichting. Dit is de stichting waar de school uit Steenbergen onder valt.

Huis benadrukt dat het geen eenmalig greep uit de kas van 25.000 euro is geweest. “Het speelt al vanaf ongeveer 2014. Het is een optelsom van de afgelopen jaren. De laatste tijd vielen wat vreemde zaken op en zijn we verder gaan kijken. Toen kwam dit boven tafel.”

Politie doet onderzoek

De ouderraad deed aangifte. “Het ligt nu bij de politie. Daarnaast doen we nog wel een eigen onderzoek in onze boeken. We gaan uit van ongeveer 25.000 euro, maar we willen weten hoe hoog het exacte bedrag is.”

De politie bevestigt de aangifte en doet onderzoek. Er is nog niemand aangehouden, laat een woordvoerder van de politie weten.

