Verwarring om rolstoelplateau op het strand: 'Lijkt wel een bootschans zo'

Het plateau moet een uitkomst zijn voor minder mobiele bezoekers, maar zorgt voorlopig vooral voor verwarring. vergroot

Het klonk als een prachtig initiatief: een rolstoelplatform op het Bergse strand aan de Binnenschelde, speciaal voor mensen in een rolstoel, scootmobiel of met een rollator. Maar nu blijkt dat veel bezoekers geen flauw idee hebben waar het platform eigenlijk voor bedoeld is. "Doodzonde."

Sven de Laet Geschreven door

Een paar jaar terug was er nog geen vuiltje aan de lucht, vertelt Stefaan Verheugt, raadslid voor de lokale CDA-fractie. "Oorspronkelijk lag hier gewoon een grasveld aan het water. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Even een ijsje eten, aan het water liggen of gewoon voor de beleving. Oók door de minder mobiele mensen."

En die zijn er genoeg in de omgeving van het water, weet Verheugt. "Er zit hier een groot appartementencomplex met veel mensen met fysieke beperkingen en er is een groot verpleeghuis met ouderen. Die hebben jarenlang kunnen genieten van een dagje aan het water."

"Maar mensen die minder mobiel zijn moesten nu ineens op grote afstand van het water blijven toekijken."

Dat veranderde met de komst van het strand. "Als een soort reclame voor de stad hebben ze toen het gras vervangen door zand. Eerlijk is eerlijk: voor veel mensen is dat ook fantastisch. Maar mensen die minder mobiel zijn, mochten daardoor plotseling niet meer meedoen. Die moesten nu ineens op grote afstand van het water blijven toekijken."

Volgens raadslid Verheugt maakt een onlangs geplaatst informatiebord het alleen maar onduidelijker. vergroot

Na aandringen bij de gemeente, werd er een oplossing voor gevonden. "Een jaar geleden is er een betonnen platform aangelegd."

Op het oog een ideale oplossing, alleen is voor veel mensen het doel ervan dus nog niet duidelijk. "En dat is alleen maar erger geworden door een informatiebord dat hier onlangs geplaatst is." Daarop is te lezen dat (fluister)boten met een lage snelheid welkom zijn in het water. "Het lijkt nu net alsof je hier je bootje in het water mag laten."

"Buiten dat het voor verwarring zorgt, vind ik het ook nog eens lelijk."

Voor het ook echt zover komt, moet er volgens Verheugt actie worden ondernomen. "Dat bord moet gewoon weg. Buiten dat het voor verwarring zorgt, vind ik het ook nog eens lelijk. En laten we van die markeringen op de grond aanbrengen, net als op een invalidenparkeerplaats. Het initiatief is nog steeds super, nu de uitvoering nog."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.