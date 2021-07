Tweede leven voor je oude matras dankzij nieuwe recyclingfabriek

Wachten op privacy instellingen... De oude matrassen worden versneden en ingepakt verstuurd. Nanne Fioole, directeur van RetourMatras (foto: Tonnie Vossen). Volgende Vorige vergroot 1/3 Zo wordt je afgedankte matras weer herbruikbaar

Vijftig minuten. Zo lang doet de nieuwe recyclingfabriek van RetourMatras in Etten-Leur erover om een afgedankt matras uit elkaar te plukken en de losse delen klaar te maken voor transport naar een nieuwe bestemming. Het bedrijf opende maandag zijn tweede fabriek in Brabant, de andere draait sinds vorig jaar in Zeeland bij Uden.

“We gaan hier jaarlijks 450.000 matrassen verwerken”, legt directeur Nanne Fioole van RetourMatras uit. Dat is maar een deel van de anderhalf miljoen matrassen die Nederlanders ieder jaar afdanken.

Een matras gaat in Nederland gemiddeld tien jaar mee voordat het vervangen wordt door een nieuw exemplaar. Daarmee komt het aantal te recyclen matrassen jaarlijks uit op anderhalf miljoen. "Met deze nieuwe fabriek hebben we genoeg capaciteit om dat aan te kunnen."

"Recyclen van matrassen was veel te duur."

Elf jaar geleden opende hij de eerste matras-recyclingfabriek in Lelystad. “Het was moeilijk om het van de grond te krijgen”, zegt hij terugkijkend op die begintijd. “Recyclen van matrassen was veel te duur. Vergeleken met verbranden kostte het bijna drie keer meer.”

Afgedankte matrassen gingen dus de oven in. Totdat de overheid met een wettelijke verplichting kwam voor hergebruik van oude matrassen. “Nu we matrassen niet meer verbranden maar in plaats daarvan recyclen, levert dat een forse vermindering op van CO2-uitstoot”, zegt directeur Otto de Bont van Renewi.

"De milieuwinst is dubbelop."

De afvalverwerker zit als grote toeleverancier van matrassen in een samenwerkingsverband met RetourMatras. Daarin doet ook Ikea mee, de grootste verkoper van matrassen in Nederland.

“De milieuwinst is dubbelop omdat de materialen uit oude matrassen bovendien heel goed opnieuw te gebruiken zijn", zegt Otto de Bont. "Die hoeven dus niet opnieuw geproduceerd te worden."

"Uiteindelijk willen we de cirkel helemaal rondmaken."

Een groot deel van de materialen wordt nu verwerkt tot ondertapijt voor parket. Het tijk dat om het matras zit, krijgt in Marokko een tweede leven in de textielindustrie. “Uiteindelijk willen we de cirkel helemaal rondmaken en van het materiaal weer nieuwe matrassen maken", zegt Nanne Fioole.

Met een druk op de rode knop zette demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat maandag de vestiging in Etten-Leur in gang. Bij het bedrijf in Etten-Leur werken twintig mensen.

