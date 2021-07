Auto in brand gestoken in Moergestel, ook autobrand in Sint Willebrord

1/2 Auto in brand gestoken in Moergestel

In Moergestel en Sint Willebrord zijn maandagnacht twee auto's door brand verwoest. Bij de autobrand in Moergestel gaat het waarschijnlijk om een gestolen auto.

Een fietser zag maandag rond middernacht een auto in lichterlaaie staan langs het Wilhelminakanaal in Moergestel. De voorbijganger waarschuwde de politie en brandweer. De auto brandde volledig uit. In de omgeving van de auto werd een kapotte fles en een tas gevonden. De politie vermoedt dat het gaat om een gestolen auto.

Sint Willebrord

Op een parkeerplaats aan de Patrijzendonk in Sint Willebrord is kort na middernacht een auto verwoest door brand. De brandweer was snel bij de brand en kon de schade aan de auto beperken tot de voorkant. Brandweerlieden waren nog wel even bezig met nablussen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een schadebedrijf heeft de uitgebrande auto weggesleept.