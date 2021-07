Auto in brand op de A2 bij Best

Beeld: Twitter Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Foto: Sander van Gils / SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/2 Beeld: Twitter Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Een brandende auto op de A2 bij Best zorgde dinsdagochtend iets voor negen uur voor vertraging in de richting Den Bosch. De rechterrijstrook was daar dicht.

De brandweer was rond negen uur bezig met blussen, zo meldde Rijkswaterstaat. Verkeer liep tijdens de bluswerkzaamheden vast tussen knooppunt Ekkersweijer en Best-West. Toen de auto wat geblust waren de problemen snel voorbij.

Waardoor de auto iets na halfnegen in brand vloog, is niet duidelijk.

