Breda zoekt beelden van wateroverlast na flinke onweersbui

Kort maar hevig was de onweersbui die afgelopen zondagmiddag over het centrum van Breda trok. In korte tijd stonden enkele straten van de wijk Heuvel tot het centrum volledig blank. De gemeente Breda zoekt nu foto’s en filmpjes: “Om te kijken waar we de situatie bij dergelijke buien en wateroverlast kunnen verbeteren”, schrijft de gemeente op haar website.

Op social media komen volgens de gemeente filmpjes en foto’s voorbij van onder meer wateroverlast in de Oranjeboomstraat, Heuvelstraat, Jan van Polanenkade, Markendaalseweg, Abdisstraat en de Heilaarstraat. Ook zijn er filmpjes te zien van opborrelende toiletten.

40 mm binnen halfuur

Rond twee uur zondagmiddag maakte de redelijk blauwe hemel boven de stad plaats voor een donkere lucht. Korte tijd later viel het er mals uit boven de stad en omgeving. Zo kreeg het centrum van de stad binnen een halfuur 40 mm regen te verwerken, maar ook de waterafvoeren in aangrenzende wijken kregen het te zwaar verduren: Westerpark (38 mm), Princenhage en Prinsenbeek (28 mm), Haagse Beemden (27 mm) en Heusdenhout (21 mm).

Plassen water

Volgens de gemeente is het Nederlandse rioolstelsel ingericht om 20 mm regenwater binnen een uur te verwerken. In die situatie hebben weggebruikers nog steeds met plassen op de weg te maken. De gemeente wil voorkomen dat door wateroverlast huizen beschadigd raken en dat straten afgesloten moeten worden.

Alle filmpje, foto's en suggesties kunnen gestuurd worden naar [email protected] Ook suggesties en tips over overbodige drempels en verzakkende delen van straten zijn welkom.

