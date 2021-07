Oud-kampioenen stappen weer op de motor tijdens MXGP in Oss

Oud-motorcrosser John van den Berk. vergroot

Het belooft 18 juli een mooie dag te worden voor de motorsportliefhebbers in onze provincie. In de strijd om het wereldkampioenschap MXGP en MX2 is er dit jaar een Grand Prix op circuit de Witte Ruysheuvel in Oss. Naast lokale wereldtoppers als Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff zijn er die dag ook veel oud-crossers te bewonderen. Zo rijdt Ossenaar en tweevoudig wereldkampioen John van den Berk (54) mee in de 'Old Champions Parade'.

"Ik heb al achttien jaar niet meer op de motor gezeten", zegt oud-wereldkampioen John van den Berk, vooruitblikkend op de 'Old Champions Parade'. "En normaal ben ik ook niet voor een demonstratie te porren. Maar omdat het in Oss is, maak ik graag een uitzondering. Dat vind ik echt heel leuk. Zeker omdat we op de oude motoren rijden met ook de kleding uit die tijd."

Voor Van den Berk zal er zondag 18 juli een Yamaha uit 1988 klaar staan. De kleding wordt speciaal gemaakt in Finland. "De kleding van toen is er nog wel, maar ligt allemaal bij verzamelaars. Daarnaast ben ik inmiddels twintig kilo zwaarder, dus dat past niet meer. Dan scheur ik uit mijn broek, haha."

John van den Berk is niet het enige Nederlandse icoon uit de motorsport die zich in Oss weer eens aan het motorcrosspubliek laat zien. Ook Gert Jan van Doorn, Kees van der Ven, Gerard Rond, Peter Herlings en waarschijnlijk Dave Strijbos zijn van de partij", zo zegt organisator Ebert Dollvoet van Top Events. "Internationaal zijn er onder meer de Belgen Mark Velkeneers, Steve Ramon en Jacky Martens en de Italianen Alessandro Puzar, Corrado Maddi en Michele Rinaldi."

"De paar kilometer van mijn huis naar het centrum van Oss stonden de mensen tien rijen dik."

Vervlogen tijden zullen dus een beetje herleven in Oss. Want het was zo'n beetje 35 jaar geleden dat Van den Berk een Grand Prix reed in zijn thuisstad Oss. "Maar ik reed in Oss eigenlijk nooit echt een goede wedstrijd", zo herinnert Van den Berk zich. "Maar Oss heeft iets speciaals voor mij. Ik woon nu een groot gedeelte van het jaar in Spanje, maar ik kom er nog altijd bij mijn familie."

"Ik heb prachtige herinneringen aan Oss. Bijvoorbeeld de huldiging toen ik in 1987 wereldkampioen werd. De paar kilometer van mijn huis naar het centrum stonden de mensen tien rijen dik. Er waren meer dan honderdduizend mensen! Motorcross leefde echt in Brabant."

"Door de hoogteverschillen heeft het publiek een schitterend overzicht."

En dat doet het nog steeds, want met mannen als Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff heeft de provincie natuurlijk wereldtoppers in huis. Het zal 18 juli dan ook een gekkenhuis worden op het circuit in Oss. "De baan is echt top", zegt Van de Berk hierover. "Hoewel het een Hollandse zandbak is, vind ik het door de heuvels zeker ook wel een beetje een 'buitenlands' circuit. Door de hoogteverschillen heeft het publiek namelijk een schitterend overzicht. Ik heb er zin in."

