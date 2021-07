Japanse bladvlo bedrijft de liefde in Brabant en dat is goed nieuws

Wachten op privacy instellingen... Bladvlooien op een duizendknoopblad De duizendknoop. De bladvlo plant zich voort. Volgende Vorige vergroot 1/4 De bladvlo lijkt het goed te doen, maar of het er genoeg worden is nog even afwachten

Een grote plant bestrijden met een piepklein wapen: in Lage Mierde lijkt een experiment met de Japanse bladvlo haar eerste vruchten af te werpen. Belangrijk volgens onderzoekers, want het beestje is onze laatste hoop in de bestrijding van de hardnekkige woekeraar Japanse duizendknoop.

De duizendknopen verdringt andere planten en kan zelfs funderingen aantasten. Een natuurlijke vijand is er in Nederland niet, dus de snelgroeiende plant heeft vrij spel in de Brabantse natuur. Zo ook op Landgoed Wellenseind bij Lage Mierde, daar staan planten van ruim drie en een halve meter hoog. “Deze planten sterven in de winter helemaal af, dus dit is in een paar maanden gegroeid", vertelt onderzoeker Suzanne Lommen.

Het laatste wapen in de strijd is een mini beestje uit Japan. De Aziatische bladvlo zuigt sap uit de duizendknoop, waardoor de plant verzwakt. Het beestje heeft zijn eerste Nederlandse winter overleefd. Dat is goed nieuws, maar daarnaast is het ook belangrijk dat de vlo hier de liefde vindt, zodat het beestje zich voortplant. Dat laatste moet nu blijken.

Hoe nu verder? Het beestje lijkt zich voort te planten, maar dat is niet genoeg. "Het is nu nodig dat de aantallen flink gaan toenemen, want dat is nodig om een effect te krijgen op deze plant." Mocht de proef succesvol zijn, dan helpt de bladvlo vooral om de planten in toom te houden. Toch blijven ook andere middelen nodig om de exoot te bestrijden.

