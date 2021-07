Landbouwvisie: 'Goed dat het CDA nu duidelijk is over stikstof en boeren'

Tanja van de Ven op het CDA-congres in 2019 (foto: NOS) vergroot

Is het landelijk CDA opgeschoven richting D66 als het over de veestapel gaat? Brabanders zouden het kunnen denken na de krantenkoppen over de nieuwe CDA-landbouwvisie die kamerlid Derk Boswijk dinsdag presenteerde. Omroep Brabant vraagt het aan CDA-politicus Tanja van de Ven, landbouwwoordvoerster in Provinciale Staten én boerin.

Peter Pim Windhorst Geschreven door

"Je mag het rustig weten. Ik ben er al de hele ochtend druk mee." Tanja van de Ven kreeg dinsdagochtend nogal wat reacties op de nieuwe landbouwvisie die het CDA plotseling presenteerde. "Vooral de koppen dat we nu voor verkleining van de veestapel zijn, maken nogal wat los."

Eerst lezen

En wat zegt ze dan? "Ga eerst het stuk maar eens lezen. Het staat er duidelijk in." En dat is zo. Onderaan op pagina 10: 'De inkrimping van de veehouderij is geen doel op zich.' En wie doorleest begrijpt, het CDA snápt dat nieuw beleid tot een inkrimping van de veestapel leidt maar die krimp is een gevolg van het beleid. 'Het is een resultante', zo benadrukt Tanja van de Ven.

Boswijk heeft de presentatie van de nieuwe visie naar voren geschoven in verband met het boerenprotest woensdag in Den Haag. Hij staat ook op het lijstje sprekers voor de bijeenkomst.

Duidelijk

Van de Ven wist dat de nieuwe visie er aan zat te komen maar kende de inhoud niet. "Het is nu formatie. Er worden zo veel stukken geschreven over stikstof en boeren. 't Is goed dat het CDA nu ook duidelijk is.'

De partij pleit in de nieuwe visie voor de oprichting van een staatscommissie die dit jaar nog een aantal scenario's moet presenteren voor de toekomst van de landbouw. Als eenmaal voor zo'n scenario is gekozen, krijgen de boeren de ruimte om het uit te voeren. Letterlijk staat er: 'De overheid handhaaft op de uitkomst en bemoeit zich veel minder met de bedrijfsvoering op het erf'.

Horizon

Van de Ven: "Dat is wat de boeren nodig hebben. Een langetermijnperspectief, een stip op de horizon. Een duidelijk doel waar ze naar toe kunnen werken en niet steeds nieuwe maatregelen en ingrepen. Dat vind ik een goed onderdeel van dit stuk. Boeren zitten nu in een spagaat: daar moet snel wat aan gebeuren."

Dat ook in de visie van het CDA de boeren een en ander te wachten staat, mag duidelijk zijn. 'We vragen te veel van de aarde', schrijft Boswijk in de visie. En: 'De nadruk op kwantiteit verandert in nadruk op kwaliteit'.

Stikstof halveren

Concreet wil het CDA de komende tien jaar de stikstofuitstoot halveren. Dat doel ligt in de buurt van het door de LTO, VNO/NCW en Natuurmonumenten gepresenteerde 'Versnellingsplan'.

De nieuwe CDA-visie vindt dat er meer geld moet komen om boeren uit te kopen en ook dat boeren een hogere prijs voor hun producten moeten kunnen vragen. Ook moet er geld komen om boeren te betalen voor maatschappelijke taken als landschapsbeheer. De visie gaat er vanuit dat Nederland de komende tien jaar anderhalf tot twee miljard opzij legt voor de transitie van de landbouw.

Van de Ven: "De veestapel kleiner? Dat zal zo zijn. Maar daar gaat het niet over. Er zijn zo veel boeren die nu hun nek uitsteken en tegen van alles en nog wat aanlopen. We moeten er zuinig op zijn."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.