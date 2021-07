Lichaam van vermiste man (72) uit Best gevonden

Er werd onder meer met een politieheli naar hem gezocht (archieffoto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

Het lichaam van de 72-jarige Jan uit Best die vermist werd, is maandag gevonden op landgoed Heerenbeek. Dit laat de politie weten. De man was sinds maandag 14 juni spoorloos.

Maaike Cnossen Geschreven door

De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf of ongeluk om het leven is gekomen.

De man vertrok die maandagochtend om een wandeling te gaan maken en kwam niet meer terug. Zeker honderd mensen gingen naar hem op zoek, onder meer op landgoed Heerenbeek. Ook het zogenoemde Veteranen Search Team was hierbij aanwezig.

