Aad de Mos herenigd met PSV-legende Ronaldo: ‘Grootste talent op aarde’

Oud-PSV-trainer Aad de Mos is op stoom dit EK en plaatst vrijwel iedere dag een kort filmpje waarin hij het toernooi bespreekt. Dinsdag plaatste hij een filmpje van een heel andere orde: nostalgie.

Op Ibiza kwam De Mos een bekende Eindhovense oudgedienden tegen: Ronaldo Luís Nazário de Lima, beter bekend als Ronaldo. Op het filmpje is goed te zien dat Ronaldo na zijn carrière iets dikker is geworden. In de jaren 90 was hij bij PSV onder coach De Mos nog een schriel mannetje.