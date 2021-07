Auto en bestelbus botsen in Oirschot, traumahelikopter geland

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Aan de Nieuwendijk, in het buitengebied van Oirschot, zijn woensdagochtend een bestelbusje en een personenauto op elkaar gebotst. De bestuurder van het busje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De exacte toedracht van het ongeval is nog onduidelijk.

Het is ook niet bekend of er meer gewonden zijn gevallen. In de personenauto, die deels in de sloot belandde, zaten drie kinderen. Zij zijn in een toegesnelde ambulance nagekeken door het medische personeel. Er is ook een traumahelikopter geland.

