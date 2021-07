Mike Trésor van Willem II naar RC Genk vergroot

Mike Trésor vertrekt bij Willem II. De middenvelder gaat naar RC Genk. Trésor kwam twee jaar geleden van NEC naar Willem II. Naar verluidt ontvangt Willem II rond de drie miljoen euro voor de Belgische jeugdinternational.

Leon Kersten & Fabian Eijkhout Geschreven door

De 22-jarige Trésor was bij zijn debuut in Tilburg een van de revelaties in de Eredivisie. Hij kwam in zijn eerste seizoen tot negen doelpunten in 23 duels.

Hij maakte indruk met zijn aanvallende spel. Gedurfd, altijd de blik naar voren en vaak ook speels. Het was leuk om naar te kijken.

Afgelopen seizoen handhaafde hij zich met Willem II maar ternauwernood in de Eredivisie en kwam hij zelf tot vijf doelpunten in 37 wedstrijden en nog 12 assists.

Met zijn aanvallende spel zorgde Trésor er in het afgelopen seizoen voor dat er juist ook met regelmaat kritiek was. In het goede seizoen van Willem II was Trésor één van de smaakmakers, maar in het moeizame jaar en in de strijd tegen degradatie zorgde die blik naar voren en het speelse, soms ook laconieke, voor irritatie bij de supporters.

Zijn vertrek levert dan ook gemengde gevoelens op. Aan de ene kant vertrekt er een speler die met zijn doelpunten en assists van enorm belang was. Tegelijkertijd is er nu een speler weg die zijn tegenstander regelmatig te makkelijk liet lopen en ook af en toe compleet onzichtbaar was in wedstrijden.

Trésor gaat de boeken in als de speler die voorlopig de laatste Europese treffer maakte van Willem II, een jaar geleden op bezoek bij FC Progrès Niederkorn (0-5). Hij heeft bij Genk voor vier jaar getekend.

