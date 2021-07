Bestuurster rijdt tegen flatgebouw in Roosendaal

De vrouw raakte van de weg en reed tegen de flat aan (foto: SQ Vision/Christian Traets). vergroot

Een automobiliste is woensdagmiddag tegen een flatgebouw gebotst op de kruising van de Boulevard met de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. De vrouw raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht.

Maaike Cnossen Geschreven door

Het is niet bekend wat er precies gebeurde. De vrouw raakte van de weg en reed tegen het gebouw aan.

Haar auto liep flinke schade op. Ook de flat raakte beschadigd.

Na het ongeluk kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse. De auto wordt getakeld.

Foto: SQ Vision/Christian Traets. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.