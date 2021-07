Basketballer Stefan Wessels stopt en wordt baas van Heroes Den Bosch

Stefan Wessels stopt als speler en is de nieuwe baas van Heroes Den Bosch vergroot

Een opmerkelijke carrièrestap voor Stefan Wessels. Hij stopt als basketballer en wordt de nieuwe algemeen manager van Heroes in Den Bosch. De 37-jarige Wessels speelde zeventien jaar Eredivisie, waarvan de laatste twaalf jaar in Den Bosch.

Hoezo stop je, twee maanden geleden speelde je nog om het kampioenschap?

"Als ik het tegen familie of vrienden vertel, moet ik er zelf bijna om lachen. Het is zo anders dan ik gewend ben te zeggen. De afgelopen jaren heb ik het idee vaak besproken met clubeigenaar Bob van Oosterhout. Eerder gebeurde het niet, omdat ik altijd wilde doorspelen. Dat gevoel was nu minder.

Het had vast te maken met mijn rol binnen het team. Ik heb altijd geroepen dat als ik ouder word ik het niet erg zou vinden om maar vijf minuten te spelen. Nu het zover was, kon ik daar toch heel slecht tegen. Met de nieuwe coach heb ik een eerlijk gesprek gehad. Toen kwam de rol van algemeen manager vrij en viel eigenlijk alles op zijn plek."

Je kwam in 2009 uit Amsterdam naar Den Bosch en bent er nu helemaal gesetteld met je gezin. Is het zo goed bevallen in Brabant dat je er niet meer weggaat?

"Het heeft altijd heel warm en fijn gevoeld in Den Bosch. Het is echt mijn thuis geworden. Door de jaren heen ben ik het echt gaan waarderen. Sportief gezien is het mooi om op een plek te zijn waar je wordt gewaardeerd en waar ik wat heb kunnen betekenen voor de geschiedenis van de club."

Met Den Bosch ben je twee keer kampioen geworden, maar je hebt ook twee keer meegemaakt dat de club bijna ophield te bestaan. Wat neem je mee in je nieuwe rol?

"Voor het team moet er rust zijn en geen afleiding van buitenaf. Dat is het allerbelangrijkste. Alles moet top geregeld zijn zodat spelers zich kunnen focussen op basketballen. Als speler heb ik dat weleens gemist. Ik kwam in de tijd van EiffelTowers, toen was er volop geld, spelers hadden de grootste huizen en toen kwam de economische crisis. Dan moet je als speler ook schakelen. Er zijn zeker onzekere tijden geweest, maar het is altijd goed gekomen."

Wat was het mooiste moment?

"In Den Bosch het kampioenschap in 2012. Ik was toen echt belangrijk voor het team en we deden het met een Nederlandse kern die niet ondergeschikt was aan de Amerikanen."

Over vijf jaar, waar staat Heroes dan onder jouw leiding?

"Dan willen wij dé basketbalclub van Nederland zijn. In bepaalde aspecten misschien wel dé sportclub van Nederland. Toonaangevend in ieder geval. In hoe je bent georganiseerd en we ons uiten. Heroes moet een groot ding zijn in Nederland. Sportief moeten we aansluiting hebben met België en Duitsland."

Tot slot, kan een kersverse algemeen manager op vakantie in de zomer met vrouw en kinderen?

"Nee, want ik moet bereikbaar zijn en kunnen schakelen. Ik zie daar niet tegenop, krijg er juist veel energie van. Dat is heel mooi en ik hoop dat het zo blijft."

