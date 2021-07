Tienduizenden bezoekers verwacht bij Dutch Open golf in Cromvoirt

Het Dutch Open golftoernooi in Cromvoirt wordt dit jaar met publiek gespeeld. Dat verwacht de organisatie. Het evenement zou vorig jaar voor het eerst in Cromvoirt worden georganiseerd. Het werd door de coronapandemie afgelast. Er worden deze editie 50.000 bezoekers verwacht.

Toernooidirecteur Daan Slooter gaat ervan uit dat in september een succesvol en veilig toernooi georganiseerd kan worden met bezoekers. “Vanzelfsprekend met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen", zegt hij.

Het Dutch Open is de voormalige KLM Open en vindt plaats van 16 tot en met 19 september op de Bernardus golfbaan.

De Zuid-Afrikaanse golfer Louis Oosthuizen, de nummer 13 van de wereld, is de grote publiekstrekker. Profgolfer Lars van Meijel uit Best is een van de Nederlandse deelnemers.