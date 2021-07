PSV haalt flink uit tegen Duitse amateurs

Noni Madueke scoorde drie keer voor PSV (foto: ANP/Jeroen Putmans) vergroot

PSV heeft in een oefenwedstrijd tegen Delbrücker SC aardig uitgehaald. De club uit de Eredivisie versloeg de amateurs met 10-1. Eerder in de voorbereiding was de formatie van trainer Roger Schmidt ook al op schot tegen RWD Molenbeek (6-2).

ANP Geschreven door

In het eerste half uur scoorden de Eindhovenaren al vijf keer. Daarvoor verantwoordelijk waren Yorbe Vertessen (2), Noni Madueke, Eran Zahavi en Mario Götze. Na een Duits doelpunt zorgde Madueke vervolgens voor nummer 6.

Na de hervatting speelde PSV in een compleet andere formatie. Nu kwamen de treffers op naam van Fodé Fofana (3) en Davy Pröpper.

De Eindhovense formatie, nog zonder veel internationals, is momenteel in Duitsland op trainingskamp.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.