NAC helpt amateurclubs door minder geld te vragen voor oefenduels

De coronacrisis heeft er flink ingehakt bij de meeste Brabantse amateurclubs. Behalve lekker voetballen, misten ze ook de kantine-omzet en haakten sponsors af. Maar ook de oefenwedstrijden tegen de profclubs, een fijne inkomstenbron in de zomer, zijn moeilijker te organiseren. De profs van NAC helpen daarom de amateurs van vv Zundert.

Ronald Strater

Nog geen vijfhonderd man staat er zaterdagmiddag in Zundert langs het lijntje, als een selectie van amateurspelers het opneemt tegen profclub NAC uit Breda. Ook hier werkt de coronacrisis door, want normaal gesproken komen er minstens drie keer zoveel toeschouwers naar dit jaarlijkse voetbalfeestje in het West-Brabantse dorp. Wat anders een (financieel) hoogtepunt voor vv Zundert is, valt nu tegen.

Amateurclubs stonden dan ook voor een lastige coronakeuze. Kies je voor anderhalve meter afstand en een maximum van vijfhonderd bezoekers of voor Testen voor Toegang en dan de anderhalve meter overboord? In Zundert koos men voor het laatste en dat was toch wel terug te zien in de bezoekersaantallen. De testbereidheid bij de voetbalsupporter lijkt, wellicht ook door de grote drukte bij de testlocaties, laag.

"De verkoop van een biertje en een hamburger is gewoon belangrijk voor ons."

Omdat ze in Zundert één van de eerste oefenwedstrijden waren, was het helemaal een duivels dilemma. "Je weet het altijd pas achteraf", legt bestuurslid Eduard van Elsacker van vv Zundert uit. "Maar wij moeten het van de sfeer hebben en dan wil je graag dat er zoveel mogelijk mensen komen. En de verkoop van een biertje en een broodje hamburger is ook gewoon belangrijk voor ons."

Want een oefenwedstrijd tegen een profclub is een goede manier om de clubkas te spekken. Sterker nog, het is heel belangrijk. Er worden ballen van gekocht, kleedkamers van verbouwd en feesten van gegeven. Maar ook voor de profteams is het een leuke inkomstenbron. Zo is vraagprijs van NAC bijvoorbeeld 10.000 euro als ze in de eredivisie spelen en 7500 euro als dat in de KKD is.

Voor veel amateurclubs zijn deze bedragen door de coronacrisis nu niet op te hoesten. Bovendien zorgen de geldende regels voor veel onzekerheid over de baten. NAC heeft daarom besloten om voor deze keer het vaste honorarium lost te laten en het risico te delen. De Bredanaars komen nu voor 75 procent van de recette. De overige 25 procent én de bieromzet is voor de amateurs.

"NAC wil de amateurclubs niet met een enorm probleem opzadelen."

"We moeten samen uit de crisis komen", zegt NAC-directeur Mattijs Manders. "De amateurverenigingen zijn het afgelopen jaar op slot geweest en hebben geen euro verdient. Normaal verdienen zij alles terug via de kaartverkoop en de baromzet. Maar je weet niet hoe dat nu met de nieuwe regels of Testen voor Toegang verloopt."

"NAC wil de amateurverenigingen niet met een enorm probleem opzadelen en we hebben daarom een eerlijke afspraak gemaakt. Als het lekker druk is, is het goed voor onze portemonnee van allebei."

Een opluchting voor de amateurclubs waar NAC tegen oefent en alleen Madese Boys afhaakte. "Alle lof voor NAC en de medewerking die we gekregen hebben. Het is ook broodnodig, anders waren we niet in staat geweest om het te organiseren", aldus Van Elsacker van vv Zundert.

NAC is als voorbeeld in de Keuken Kampioen Divisie genomen omdat die club altijd veel supporters meeneemt naar vriendschappelijke wedstrijden. De Brabantse eredivisieteams oefenen deze voorbereiding niet (PSV, RKC) of minder (Willem II) bij amateurclubs.

