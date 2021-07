Vrouw (36) mishandelt agenten en spuugt naar hen: 'Ik heb corona'

Foto: Politie vergroot

Een 36-jarige vrouw heeft woensdagmiddag agenten mishandeld toen ze werd aangehouden in haar woning in Breda. Zij verzette zich hevig en beledigde de agenten ook. Ook spuugde ze naar hen terwijl ze zei dat ze corona had.

Rond drie uur kwamen de agenten aan bij het huis van de vrouw om haar aan te houden. Toen de deur openging, gedroeg de vrouw zich meteen recalcitrant.

'Besmet met het coronavirus'

Op het moment dat de agenten de vrouw wilden boeien reageerde de vrouw verbaal en fysiek. Ook spuugde zij richting de agenten. Ze zei dat ze besmet was met het coronavirus.

De vrouw ging liggen en verzette zich in de politieauto. Ook daar heeft ze een agent fysiek mishandeld. De vrouw zit nu vast.

