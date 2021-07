Politiebureau in Oss korte tijd ontruimd na bommelding

1/2 Politiebureau in Oss ontruimd na bommelding

Het politiebureau aan de Raadhuislaan in Oss is donderdagmiddag ontruimd vanwege een bommelding. Het gaat 'zeer waarschijnlijk' om een valse melding, gemaakt door een 'verward persoon', meldt de politie op Twitter.

De melding kwam rond vier uur binnen. Waarschijnlijk is de bommelding telefonisch gedaan, maar dat is nog niet zeker.

Rond kwart voor vijf meldde de politie dat het zeer waarschijnlijk om een valse melding gaat. "De ontruiming is niet meer van kracht. We onderzoeken wel nog uit voorzorg het bureau op verdachte situaties", aldus de politie.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies binnen waren op het moment van de melding. Het personeel moest een tijdje buiten wachten. Wel verzekerde een politiewoordvoerder tijdens de ontruiming dat de dagelijkse gang van zaken op het bureau niet in gevaar zou komen door de evacuatie.

Meldingen voor de politie konden nog gewoon binnenkomen via de meldkamer en veel agenten waren op het moment van de bommelding buiten aan het werk of in een politieauto op de weg.