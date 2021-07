Politiebureau in Oss ontruimd na bommelding

Het politiebureau aan de Raadhuislaan in Oss is donderdagmiddag ontruimd vanwege een bommelding. De politie doet onderzoek.

De melding kwam rond vier uur binnen. Waarschijnlijk is de bommelding telefonisch gedaan, maar dat is nog niet zeker. Team Explosieven Verkenning is onderweg naar Oss voor onderzoek.