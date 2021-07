Philipp Max blij met meer ervaring bij PSV: ‘Balans in het team is goed nu’

PSV-linksback Philipp Max (foto: ANP). vergroot

PSV-verdediger Philipp Max kijkt met veel vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen. De Duitser is blij met de recente aanwinsten die technisch manager John de Jong heeft binnengehaald. Zelf wil hij beter presteren dan afgelopen jaar. “Ik wil meer verantwoordelijkheid pakken.”

De PSV’ers werken zich al dagen in het zweet in het Duitse Marienfeld. PSV belegt daar deze week het trainingskamp en verblijft in het luxe Klosterpforte Hotel, met de kortgemaaide trainingsvelden op loopafstand. Een rustgevende, maar ook fraaie omgeving met alles erop en eraan.

“Het is een zwaar trainingskamp, maar de faciliteiten hier zijn heel goed”, stelt Max. De linksback is voor even weer terug in zijn thuisland. “Dat is altijd fijn, natuurlijk. Maar het belangrijkste is dat we ons hier goed kunnen voorbereiden op het tweeluik met Galatasaray. Daar gaat het om.”

"Nu hebben we echt de tijd om goed te trainen."

Voor Max is het zijn eerste volledige zomerse voorbereiding bij PSV. Vorig jaar pikte PSV hem op bij FC Augsburg, maar dat gebeurde pas twee weken voor de competitie van start ging. “De voorbereiding nu helemaal mee kunnen doen is belangrijk voor mij. Vorig jaar stroomde ik later in en hoewel ik topfit was, is dat toch heel anders. Nu hebben we bijvoorbeeld als vier verdedigers echt de tijd om goed te trainen, dingen af te stemmen. Dat is goed voor zowel mij als het team.”

Max genoot de afgelopen anderhalve maand van zes weken vakantie. Hij moest bijkomen van een bijzonder, druk eerste seizoen in Eindhoven. “Ik heb volgens mij bijna vijftig wedstrijden gespeeld met de Europese en internationale wedstrijden. Normaal kom ik net iets boven de dertig, dus dat was wel nieuw voor me. Het klopt dat het na een goed eerste half jaar na de winter wat moeizamer ging bij mij, al is dat ook niet zo heel gek. Feit is wel dat ik beter kan en dat ik dat komend seizoen ook graag wil laten zien.”

Ondanks het vermoeiende en zware seizoen hoopte Max afgelopen zomer nog wel mee te mogen met ‘Die Mannschaft’ naar het EK. Tot grote teleurstelling van de PSV’er werd hij niet opgeroepen. En dus vulde hij zijn vakantie de eerste twee weken met absolute rust, langsgaan in Augsburg en het bezoeken van wat vrienden.

"Ik wil meer verantwoordelijkheid pakken."

“Daarna ben ik weer gaan trainen. Vier weken voor de start van de voorbereiding ben ik weer begonnen. Niet meteen vollgas, maar ik wilde fit aan het nieuwe seizoen beginnen. Zeker omdat de voorbereiding op het duel met Galatasaray zo kort is.”

Met het verwachte aanstaande vertrek van onder meer aanvoerder Denzel Dumfries en tweede aanvoerder Donyell Malen, gaat de hiërarchie bij PSV veranderen. Roger Schmidt laat weten nog altijd geen keuze te hebben gemaakt over wie zijn aanvoerder gaat worden. Max staat niet te springen om de band te dragen, maar zou geen ‘nee’ zeggen als het hem gevraagd wordt.

“Ik wil hoe dan ook meer verantwoordelijkheid pakken als ervaren jongen”, zegt hij. “Met of zonder band, dat maakt niet uit. Met de nieuwe jongens zoals Marco van Ginkel, Davy Pröpper, André Ramalho en Phillipp Mwene die er nu al zijn, is er veel ervaring bijgekomen. Dat is alleen maar goed. De balans is goed in het team.”

Waar de ene back van afgelopen seizoen dus naar alle waarschijnlijkheid uit Eindhoven zal vertrekken, zal Max bij PSV blijven. “Ik heb nog niet het gevoel dat ik hier klaar ben. Ik heb bijvoorbeeld nog niet eens in een vol Philips Stadion gespeeld en ik heb hier nog niet bereikt wat ik wil bereiken”, doelt Max waarschijnlijk op het behalen van prijzen. “Ik wil met het team en persoonlijk een beter jaar draaien. We kunnen ook echt beter dan vorig seizoen. Daar ben ik van overtuigd.”

