Meer overlast van hondenpoep door forse stijging corona-viervoeters

Op veel plaatsen neemt de overlast door hondenpoep toe. Het is een gevolg van de explosieve groei van het aantal viervoeters in onze provincie. Sinds begin 2020 zijn er 64.000 honden bijgekomen. Een aanzienlijk deel van de extra hondendrollen ligt dagelijks openlijk te stinken op stoepen en in plantsoenen. Tot grote ergernis van anderen.

De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. Deze dienst houdt sinds april 2013 bij hoeveel honden er zijn geboren of geïmporteerd.

De stijging van het aantal honden heeft alles te maken met de coronacrisis. Doordat we veel meer thuis doorbrachten, was er ook meer tijd voor een huisdier. Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren waarschuwde nog dat toekomstige baasjes daar goed over na moesten denken.

Gemiddeld 125 kilo poep per hond per jaar

Eind juni telde Brabant 272.493 honden. En die doen allemaal dagelijks hun behoefte. Gemiddeld 125 kilo poep per hond per jaar. Voor de liefhebber: in Brabant opgeteld zo'n 34 miljoen kilo hondenpoep per jaar.

Gewapend met speciale plastic zakjes droppen de meeste baasjes de uitwerpselen in de vuilnisbak. Maar veel wordt ook achtergelaten op straat.

De uitvluchten van de baasjes:

Het was al donker toen ik 'm uitliet en kon de keutel niet meer vinden.

Er staan hier te weinig vuilnisbakken voor mijn poepzakje met nog warme inhoud.

Had het niet gezien dat 'ie een drol had gedraaid.

Is goede mest.

Een rondje langs gemeenten in West-Brabant leert dat het aantal klachten over hondenpoep flink is gestegen, maar exacte cijfers zijn er niet.

Speciale poepquad met stofzuiger

Afvalinzamelingsbedrijf Saver kan erover meepraten; ze hebben zelfs een speciale poepquad. De vierwielige motorfiets met industriële stofzuiger rijdt dagelijks door Bergen op Zoom.

Poepmotor-bestuurder Cris van Bergen heeft in coronatijd de hoeveelheid hondendrollen op straat en andere openbare plekken flink zien groeien. Maar fanatiek gaat hij telkens weer op drollenjacht. "Mijn credo is: houd Nederland en de schoentjes schoon, dan komt het allemaal dik in orde!"

