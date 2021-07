Wachten op privacy instellingen... Het ongeluk gebeurde donderdagnacht op de Tramsingel in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Automobilist bekneld na botsing in Breda: 'De weg lag vol brokstukken'

Een automobilist is donderdagnacht bekneld geraakt toen hij rond drie uur 's nachts met zijn wagen op een andere auto botste op de Tramsingel in Breda. "De ravage was groot", laat een ooggetuige weten. "De weg lag vol brokstukken."

Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto bevrijd. Vervolgens is hij evenals de andere automobilist, naar een ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Een bergingsbedrijf heeft de twee auto's weggetakeld.

Hoe de aanrijding op de Tramsingel in Breda kon plaatsvinden, wordt onderzocht (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

De schade aan de auto is groot (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

Na de aanrijding op de Tramsingel in Breda lag de weg vol brokstukken (foto: Perry Roovers/SQ Vision). vergroot

