Jongens van 15 en 16 opgepakt voor handel in pillen en cocaïne

Twee jongens van 15 en 16 jaar oud zijn donderdag in Breda opgepakt voor het handelen in harddrugs. Toen de politie na de aanhouding de slaapkamer van de 16-jarige jongen doorzocht, vonden ze daar een gebruiksklaar pistool met enkele patronen, een gasdrukwapen, twee messen, bijna tweeduizend euro aan contant geld en verdovende middelen.

De jongens werden aangehouden in de buurt van winkelcentrum Moerwijk toen ze daar fietsten. De politie kwam de twee op het spoor in een lopend onderzoek. Het vermoeden bestond dat ze zich in de wijk Hoge Vucht bezighielden met het handelen in onder meer cocaïne en XTC-pillen.