Noortje Timmermans (28) uit Veldhoven vermist, politie noemt zaak urgent

De 28-jarige Noortje Timmermans uit Veldhoven wordt sinds donderdagmiddag vier uur vermist. Dit laat de politie vrijdagmiddag weten. De politie geeft aan dat het gaat om een 'urgente' vermissing.

De vrouw is voor het laatst gezien toen ze donderdagmiddag rond vier uur haar huis in Veldhoven verliet. Ze vertrok te voet en is hierna waarschijnlijk in de bus of in de trein gestapt, zo vermoedt de politie. Waarheen is niet duidelijk.