Provincie kapt niet met botte bijl in buslijnen op platteland

“We gaan niet met de botte bijl door het platteland.” Met die opmerking nam gedeputeerde Christophe van der Maat vrijdag de angst weg bij Provinciale Staten die bang waren dat de krimp van het aantal busritten in Brabant tot isolement van kleine kernen zou leiden.

Als gevolg van de coronacrisis zit het openbaar vervoer in zwaar weer. Er gaan veel minder mensen met de bus. Het Rijk geeft nog wel even extra geld, maar dat is niet genoeg om het complete OV in Brabant overeind te houden.

Kaalslag op het platteland

Provinciale Staten vreesden vooral kaalslag op het platteland. Van der Maat stelde de Statenleden dus gerust. Er wordt niet met de botte bijl gehakt in buslijnen op het platteland. “We schalen juist af in de grote steden. Daar zullen straks in plaats van vier maar twee bussen per uur op bepaalde lijnen gaan rijden. Dan kun je in ieder geval gebruik blijven maken van de bus,” aldus de gedeputeerde. Bovendien is dat een manier om snel weer te kunnen opschalen zodra weer meer reizigers van de bus gebruik gaan maken.