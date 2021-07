Zahavi is gelukkig weer bezig met voetbal: ‘Stap voor stap gaat het beter’

PSV-spits Eran Zahavi (foto: ANP). vergroot

De focus van Eran Zahavi is weer volledig op voetbal en PSV gericht na de dramatische gebeurtenis van twee maanden geleden. Zahavi valt met zijn goals in oefenwedstrijden en gedrevenheid op de trainingen in positieve zin op bij PSV. De Israëlische spits oogt fit, scherp en klaar voor het nieuwe seizoen.

Het droevige verhaal is bekend: het huis van Zahavi werd op 9 mei overvallen toen de spits met PSV onderweg was naar Tilburg voor de wedstrijd met Willem II. Zijn vrouw en kinderen waren wél thuis tijdens de overval en zij kregen dan ook de schrik van hun leven.

Nu laat Zahavi weten dat het met hem en zijn familie beter gaat. “Het gaat de goede kant op. Ook met mijn vrouw en kinderen. We willen snel weer terug naar normaal. Ik ben iedereen in Nederland dankbaar voor de steun en in het bijzonder ben ik de club dankbaar. Zij hebben mijn familie écht geholpen.”

"Dit is het leven nou eenmaal."

Zahavi geeft aan dat het stap voor stap beter gaat. Na het einde van het seizoen genoot de PSV'er even kort van een vakantie met zijn familie. “Daar hebben we als gezin even de tijd gehad om het hele gebeuren te vergeten”, zegt hij. “Toen realiseerden we ons wel dat we snel weer terug naar normaal moesten. Dit is het leven nou eenmaal. Soms gebeuren er leuke dingen en soms gebeuren er slechte dingen. Je moet met beide om kunnen gaan. En daar zijn we nu mee bezig.”

Wie Zahavi op het veld aan het werk ziet, zal een hardwerkende en gedreven speler zien. De 33-jarige spits wil constant maar meer. Zo is Zahavi ook kritisch op zichzelf als hem gevraagd wordt naar zijn prestaties van afgelopen seizoen. Zahavi kwam in totaal in 33 wedstrijden tot 17 goals en 4 assists.

Maar aan de twijfeling in de stem van Zahavi valt op te maken dat hij daar niet tevreden mee is. “Ik ben niet snel tevreden, eigenlijk nooit”, zegt Zahavi. “Ik wil gewoon altijd meer en beter. Ik geloof er heilig in dat ik ook veel beter kan en dat ga ik dit seizoen ook laten zien.”

"De voorbereiding is misschien wel het belangrijkste moment van het seizoen."

Voor Zahavi zelf is het fijn dat hij nu het trainingskamp in de zomer al meemaakt. Vorig seizoen werd hij op 22 september gepresenteerd, waardoor hij de start van de competitie en het grootste gedeelte van de voorbereiding miste. En dat is een groot verschil met nu. “De voorbereiding is misschien wel het belangrijkste moment van het seizoen. Daar leg je basis voor de rest van het jaar. Je hebt ook meer tijd om naar je teamgenoten te groeien.”

Die goede basis die Zahavi en PSV nu proberen te kweken zal over elf dagen al goed moeten zijn om te presteren tegen Galatasaray in de voorronde van de Champions League. Zahavi weet als geen ander dat hij en zijn teamgenoten dan al klaar moeten zijn. “Die wedstrijd moeten we winnen en dat gaan we ook doen”, sluit de spits zelfverzekerd af.

