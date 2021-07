Tilburgers (85 en 88) voor tienduizenden euro's opgelicht

Twee oudere inwoners van Tilburg (88 en 85 jaar) zijn donderdag los van elkaar het slachtoffer geworden van een brutale vorm van oplichting. Twee mannen deden zich voor als medewerkers van de Rabobank en wisten de ouderen tienduizenden euro's afhandig te maken.

De 88-jarige vrouw uit Tilburg-Noord werd rond halftwaalf 's ochtends gebeld door een man die zei dat hij voor de bank werkte. Hij vertelde haar dat ze slachtoffer was geworden van phishing (internetfraude).

Een onbekende zou vlak daarvoor geld van haar rekening hebben opgenomen in Amsterdam. De 'behulpzame' man aan de telefoon zou een collega sturen die haar rekening zou blokkeren.

Voor de deur

Tien minuten later werd er al aangebeld. De man die voor de deur stond had een pasje van de Rabobank aan zijn broek hangen, waardoor de vrouw hem vertrouwde. De 88-jarige dame moest haar computer aanzetten en inloggen bij de bank. De man vertelde haar dat ze een virus op haar pc had. Hij 'hielp' haar, knipte haar bankpas door en verliet de woning.