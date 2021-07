Auto over de kop op afrit A59, vrouw gewond

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt nadat ze met haar auto over de kop sloeg op de afrit van de A59, ter hoogte van Made. Het slachtoffer werd door omstanders uit haar auto bevrijd en later naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging om een eenzijdig ongeluk en er raakte niemand anders gewond. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.

