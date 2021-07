Regen- en onweersbuien op komst: 'Het kan met bakken naar beneden komen'

Wie deze zaterdag graag zou barbecueën, doet er verstandig aan dit idee uit te stellen. Alfred Snoek waarschuwt voor regen- en onweersbuien die in aantocht zijn. "Het kan echt even met bakken naar beneden komen."

De zaterdag begon best vriendelijk. Het was rond negen uur 's ochtends al bijna 19 graden in het buitengebied en er stond weinig wind. "Maar in de loop van de dag komt vanuit het zuiden steeds dikkere bewolking opzetten", vertelt Alfred. "De zon krijgt het steeds moeilijker, maar tot in de middag blijft het overal droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 22 of 23 graden."