Coronamaatregelen zetten streep door NK frikadellen eten: 'Dit is balen'

Het ONK frikadellen eten en airfryer gooien had deze zaterdag moeten plaatsvinden in Mierlo (foto: Facebook Eethuis Reintje). vergroot

Het had een amusante happening moeten zijn, deze zaterdag in Mierlo. Maar net zoals diverse andere evenementen gaat ook het Open NK frikadellen eten en airfryer gooien bij eethuis Reintje niet door. Reden? De verscherpte coronamaatregelen die vrijdagavond werden aangekondigd door demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

"We hoorden vrijdagmiddag al de uitgelekte coronamaatregelen", vertelde Nick van Waaijenburg van het eethuis zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. "We hebben de persconferentie vervolgens nog even afgewacht, maar het bouwen van alle benodigdheden voor dit evenement hadden we toen al on hold gezet."

"Het is balen, we hadden ons er echt op verheugd."

Vervolgens overlegden de organisatoren wat te doen. Zou het evenement veilig georganiseerd kunnen worden? Moesten ze dat eigenlijk wel willen? Al snel waren ze eruit: het NK frikadellen eten en airfryer gooien werd gecanceld. "Toen hebben we meteen op Facebook en Instagram een bericht geplaatst en alle deelnemers gemaild dat wij het niet veilig genoeg vinden om dit ONK binnen de nu geldende coronaregels te organiseren."

Het nemen van dit besluit deed wel pijn. "Het is balen, we hadden er ons echt op verheugd. Maar wat niet kan, kan niet." Het is de bedoeling dat het evenement naar een later moment wordt verschoven. "Maar ik wacht met het bekendmaken van een nieuwe datum tot de volgende coronapersconferentie is geweest."

"Het is ons niet gegund er nu mee te gooien."

Het uitstellen van het evenement betekent wel dat Nick zijn aversie tegen airfryers nog even niet de vrije loop kan laten. "We wilden van al die dingen af, maar helaas... Het is ons niet gegund om er nu mee te gooien", lacht hij. "Die dingen zijn prima om een stukkie vlees of een broodje in te bakken, maar friet en snacks moet je gewoon niet in een airfryer willen bakken. Dat is toch zonde! Dan heb je zo'n lekkere snack en dan ga je die in zo'n droogtrommel gooien! Liefhebbers van friet en snacks komen gewoon naar de cafetaria."

Ondanks het afgelasten van het Open NK frikadellen eten en airfryer gooien is eethuis Reintje deze zaterdag wel gewoon geopend. "We gaan wat al hadden opgebouwd voor het NK opruimen en dan gaan we gewoon lekker sausjes maken."

