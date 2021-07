Verdwenen kat na ruim 300 dagen terug bij baasje: 'Ik ben blijven hopen'

Kitty met kat Audi A7 (privéfoto) vergroot

Kitty uit Heesch was helemaal in tranen toen bijna tien maanden geleden haar lievelingskat Audi A7 spoorloos verdween tijdens een bezoekje aan de dierenarts in Vorstenbosch. Ze vond het dier niet meer terug en een flyeractie leverde ook geen tips op. "Ik vond het verschrikkelijk." Groot was dan ook haar verbazing toen ze zaterdagmorgen de schuifpui van haar huis opendeed en daar ineens een bekend gemiauw hoorde.

"Audi A7 is wel behoorlijk vermagerd", vertelde Kitty zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. "Ze kwam heel langzaam binnen. Ik dacht: die moet honger hebben! Dat bleek wel, ze ging meteen eten. Ik kon haar optillen en ze voelde zo licht. Maar ik ben helemaal happy, nu!"

"Zij kan het best muisjes en vogeltjes vangen."

"Ik ben altijd blijven hopen op haar terugkeer", liet Kitty weten. "Ik had al die tijd tegen mezelf gezegd: Audi A7 is van al mijn katten degene die het best muisjes en vogeltjes vangt. Zij zou het kunnen overleven. En dat is gebeurd!"

Toch verbaasde het haar wel dat de kat de weg naar huis heeft kunnen vinden. "Ik was naar de dierenarts in Vorstenbosch gereden en vanuit daar is Heesch best een afstand. Poezen hebben geen idee hoe je rijdt en zij hebben natuurlijk geen navigatie. Daarnaast is Audi A7 heel angstig aangelegd. Ik zat dus echt in zak en as."

"In mijn binnenste wist ik dat het goed met haar was."

Kitty heeft geen idee waar Audi A7 sinds 18 september is geweest. "Maar in mijn binnenste wist ik dat het goed met haar was." Toen de kat zaterdagochtend ineens op de stoep stond, zei Kitty's jongste dochter tegen haar: "Kijk, zoveel houdt Audi A7 van jou, dat ze je gewoon weer opzoekt!"

'Een mooie naam!"

Wat nog wel vragen oproept, is de opvallende naam van de kat. Waar die vandaan komt? "Toen wij aan het nadenken waren over een naam voor deze kat kwam er iemand naar ons toe in een mooie nieuwe auto", legt Kitty uit. "Toen dachten wij: dat is een goeie, Audi A7! Een mooie naam ook!"

