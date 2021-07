Kansen missend PSV mist frisheid en scherpte in oefenduel tegen Osnabrück

Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

PSV heeft het derde oefenduel van de voorbereiding niet in winst weten om te zetten. Op bezoek bij VfL Osnabrück kwamen de Eindhovenaren, die vele kansen om zeep hielpen, niet verder dan een bloedeloos gelijkspel: 0-0.

Na een intensieve trainingsweek speelde de ploeg van trainer Roger Schmidt zaterdagmiddag de tweede oefenwedstrijd van de week. Waar eerder de Duitse amateurs van Delbrück met 10-1 werden verslagen, had PSV het vanmiddag in de Bremer Brücke een stuk lastiger met VfL Osnabrück, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Duitse 2. Bundesliga.

Voor rust stelde Schmidt voor een groot gedeelte de verwachte basiself op voor het duel met Galatasaray over elf dagen. Met nieuwelingen Drommel, Ramalho, Mwene en Van Ginkel binnen de lijnen nam PSV het initiatief in de wedstrijd en kwam het via goede acties van onder Yorbe Vertessen tot een paar kansen.

Het was spits Eran Zahavi die het vizier niet op scherp had in de eerste 45 minuten. De Israëliër kreeg tweemaal de kans om de score te openen, maar slaagde daar niet in. PSV speelde zeker geen slechte wedstrijd, maar de frisheid en snelheid aan de bal ontbrak om de tegenstander kapot te spelen.

Na rust wisselde Schmidt nagenoeg zijn gehele ploeg. Alleen Drommel en Sangaré bleven staan, maar ook na de thee kreeg PSV wel de kansen, maar stond Osnabrück-doelman Phillipp Kühn een aantal keer goed in de weg. PSV kreeg in die tweede helft nog wat kleine mogelijkheden, maar zoals gezegd ontbrak het aan scherpte en creativiteit waardoor de Eindhovenaren de derde wedstrijd in de voorbereiding dus niet in winst weten om te zetten.

PSV sluit zondag het trainingskamp in Duitsland af. De Eindhovenaren trainen zondagmorgen nog eenmaal op de velden van het Klosterpforte Hotel, waarna ze 's middags weer terug zullen keren naar De Herdgang. Komende woensdag speelt PSV in eigen huis tegen PAOK het laatste oefenduel voor het treffen met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League.

