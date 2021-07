Willem II-talenten genieten enorm: 'Blij met elke minuut die ik mag spelen'

Jelte Pal neemt het doel van de Willem II amateurs onder vuur (foto: OrangePictures). vergroot

De voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen is altijd het moment dat talenten de kans krijgen om zich te laten zien. Bij Willem II kregen veel jeugdspelers speeltijd tijdens de eerste drie oefenduels. Brabantse jongens zoals Sam Spijkers en Jelte Pal die al lange tijd dromen van het eerste elftal en nu vooral genieten van hun tijd bij de ploeg van trainer Fred Grim.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Sam is een 'kind van Tilburg', geboren en getogen in de stad en fan van Willem II. "Van kleins af aan is het al een droom om hier in het eerste terecht te komen", zegt de negentienjarige rechtsback. "Maar ik moet ook reëel zijn, ik denk dat ik het dit seizoen bij Onder-21 moet laten zien. Dat is nu het belangrijkste. Maar het is een droom om echt in het eerste terecht te komen, hopelijk wordt dit ooit werkelijkheid."

Jelte Pal (18) rijdt voor iedere training en wedstrijd van Roosendaal naar Tilburg. Nu dus om bij het eerste elftal aan te sluiten. “Dit is een mooie kans om mezelf te laten zien. Iets waarop je hoopt, maar ik had het nog niet echt verwacht. Ik ben er ook echt trots op. Sinds ik op voetbal ben gegaan, is het mijn droom om het uiterste uit mezelf te halen. Dan is het natuurlijk mooi dat je tijdens de voorbereiding bij het eerste mag aansluiten.”

"Natuurlijk wil je jezelf laten zien, dan is het mooi als je goaltjes mee kan pikken."

Tegen Quick Boys liet de spits zich zien met een fraai doelpunt, binnenkant paal. Eerder wist hij ook al het net te vinden tijdens de duels met de amateurs van Willem II en RKDSV. "Natuurlijk wil je jezelf laten zien aan de staf. Dan is het mooi als je goaltjes mee kan pikken. Het is mooi om te laten zien wat je in huis hebt”, zegt Pal. Hij voelt geen enorme druk nu hij bij het eerste voetbalt. “Wel een gezonde en goede spanning.”

Eind 2019 deed Sam al eens mee bij het eerste elftal, tijdens een oefenduel met Ajax. Nu draait hij de hele voorbereiding mee, dat is wel anders. "De eerste dag voel je wel een beetje spanning. Je bent een nieuwe jongen in de groep. Maar na een tijdje valt dat gevoel weg, dan valt de druk van je schouders en kun je lekker ballen. De jongens van het eerste helpen me ook heel erg, dat is fijn."

Tegen Quick Boys was Fred Grim bijna voortdurend aan het coachen. Hij is druk bezig zijn spelers mee te geven wat hij van hen verwacht. Niet alleen bij de beoogde basisspelers, ook de jonge talenten krijgen soms complimenten en soms duidelijke en harde kritiek. Spijkers is blij dat hij veel tips van de technische staf krijgt. “Het is een geweldige ervaring. Ik kan hier alleen maar veel leren, ik doe veel ervaring op.”

"Zolang ik er bij blijf geniet ik er van en doe ik mijn stinkende best."

De jonge talenten noemen vooral het ritme en het tempo als grootste verschillen met Willem II -21, waar ze eigenlijk spelen. Ze hopen allebei nog even te kunnen wennen aan het verschil in kwaliteit. "Zolang ik erbij blijf, geniet ik hiervan en doe ik mijn stinkende best. Dit is gewoon een geweldige ervaring”, zegt Sam.

Jelte denkt er niet anders over. “Van elke minuut die ik mag voetballen, geniet ik. Ik ben er echt blij mee. Ik baal ook niet echt als ik op de bank zit, ik snap ook dat de jongens van het eerste prioriteit hebben.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.