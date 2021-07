Mario Götze zal PSV deze zomer niet zomaar verlaten: ‘Ik ben blij hier'

PSV-speler Mario Götze (foto: ANP). vergroot

Mario Götze kijkt met een tevreden gevoel terug op het trainingskamp van PSV in Duitsland. De middenvelder vertelde na afloop van het derde oefenduel van de Eindhovense voetbalclub een zware, maar goede week te hebben gehad. “Nu zijn we allemaal moe, maar dat hoort bij de voorbereiding.”

Götze was deze week dus weer even terug in zijn thuisland. Dat wisten de vele Duitse fans ook. Götze is ongekend populair bij onze oosterburen en veel fans waren afgelopen week speciaal naar Marienfeld afgereisd om een foto te kunnen scoren met hun WK-held. Götze zelf onderging dit allemaal heel relaxed.

Zo relaxed als Götze omgaat met zijn fans, zo intensief was de afgelopen trainingsweek van PSV. “De trainingen waren zwaar inderdaad”, knikt Götze. “Je zag dit ook tijdens het oefenduel met Osnabrück, dat we net even wat minder fris en scherp waren. Maar daar is niets mis mee, dit hoort ook bij de voorbereiding.”

Dat Götze nu de gehele voorbereiding meedraait bij PSV ziet de hoofdpersoon zelf als een groot voordeel ten opzichte van vorig seizoen. “Het voelt goed om er vanaf het begin bij te zijn. Je kunt de nieuwe spelers direct leren kennen en meteen ook op bepaalde details trainen. Dit is wel echt een verschil met vorig jaar”, doelt hij op zijn komst naar PSV op 6 oktober, toen de competitie al lang en breed was begonnen.

PSV speelde tegen Osnabrück grotendeels met een 4-2-3-1 opstelling met Götze op de nummer 10-positie. Het lijkt erop dat de Duitser een meer centrale rol krijgt dan vorig jaar. “Dit is een idee van de trainer”, zegt Götze. “Hem leek het een goed idee dat ik wat meer centraler zou gaan spelen. Ik kan op die positie wellicht meer creëren, bepaalde ruimtes induiken en van positie wisselen. Ik denk dat dit voor zowel het team als voor mij persoonlijk goed kan uitpakken. We zijn op deze manier meer flexibel.”

De PSV-fans hoeven er in ieder geval niet bang voor te zijn dat Götze deze zomer gaat vertrekken uit Eindhoven. “Ik focus me op PSV. Natuurlijk kan alles gebeuren in de voetballerij, maar ik ben blij hier en geloof in het plan van de trainer. Daarbij hebben we een groei doorgemaakt als team. Dit kan een heel goede start zijn voor een goed seizoen.”

Een seizoen waarin PSV om de titel mee moet strijden, de titel eigenlijk moet winnen. In ieder geval langer meestrijden om de bovenste plek dan het afgelopen seizoen. Het gat met Ajax moet kleiner worden, zoveel is wel duidelijk. Volgens Götze is de eerste grote stap daarin gezet. “We hebben nu een veel bredere selectie dan vorig jaar. Dat is heel belangrijk in een seizoen waarin je hopelijk op drie verschillende podiums speelt. We hebben nu elke positie minimaal dubbel bezet, dat heb je gewoon nodig.”

PSV zal zondagmiddag weer koers zetten richting De Herdgang. Het trainingskamp in Duitsland is Götze goed bevallen. De Duitser vindt het moeilijk in te schatten of PSV helemaal klaar is voor het treffen met Galatasaray over tien dagen, in de tweede voorronde voor de Champions League. “Nu zijn we allemaal moe”, zegt Götze lachend. “Maar dat hoort bij de voorbereiding. Woensdag spelen we nog een belangrijk oefenduel en daarna hebben we nog een week voor die belangrijke wedstrijd. Ik ben ervan overtuigd dat we er klaar voor zijn.”

