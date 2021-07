Winkeldiefje van zes jaar oud betrapt met een rugtas vol snoep

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een winkeldief is zaterdag op zachtzinnige wijze in de kraag gevat in Schijndel. Het moet één van de jongste winkeldieven ooit zijn geweest, het ging om een kindje van zes jaar oud. Dat laat wijkagent Ger Roumen weten op Twitter.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

De agent confronteerde het kindje direct in de supermarkt. Het had z'n rugzak volgestopt met blikjes fris, snoepgoed en andere versnaperingen. Het 'Menneke' werd volgens de agent thuis afgezet en men is samen met de moeder in gesprek gegaan. "Hopelijk goeie les", besluit hij.

