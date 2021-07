Roger Schmidt blij met huidige PSV-groep: 'Al hebben we nog wel wat nodig'

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

PSV ontwikkelt zich in de goede richting op het belangrijke tweeluik met Galatasaray in de voorronde van de Champions League. Dat vindt in ieder geval trainer Roger Schmidt. PSV is nu dik twee weken bezig met de voorbereiding. Tijd om de balans op te maken met de Duitse oefenmeester van de Eindhovenaren.

Job Willemse Geschreven door

Hoe is het trainingskamp bevallen?

Schmidt: “Ik kijk met een tevreden gevoel terug op het trainingskamp, maar eigenlijk op de gehele voorbereiding tot nu toe. We hebben zeker in Duitsland flink wat topics kunnen trainen om ons spel te verbeteren. Dat wil je uiteindelijk ook terugzien in de wedstrijd. Verder lag de nadruk ook op het conditionele vlak en daarin hebben we stappen gezet. Ook kampen we met weinig blessures dus ik ben tot op heden tevreden.”

“De motivatie van de spelers is top. Ik zie en voel dat we progressie tonen. In de speelstijl en de overtuiging om het samen te doen. Ik zie daar een hoop goede dingen. We ontwikkelen ons in de goede richting.”

Je hebt de beschikking over vijf nieuwe spelers. Hebben zij zich makkelijk aangepast?

“Ze passen in ieder geval goed bij het team. Zowel tactisch als mentaal. André Ramalho ken ik natuurlijk heel goed, die weet wat er gevraagd wordt. Ook Phillipp Mwene heeft al aangetoond dat hij heel goed is, zowel aan de bal, als zonder de bal. Met Davy Pröpper en Marco van Ginkel hebben we twee zeer ervaren jongens erbij gehaald. Ze weten allebei hoe goed het is om voor een club als PSV te spelen. Hun ervaring en persoonlijkheid kan heel belangrijk worden voor ons. En met Joël Drommel hebben we een zeer getalenteerde doelman, die ook nog eens aan de bal goed is. We waren van tevoren al overtuigd van deze spelers, maar je ziet het nu ook echt op het veld terug.”

Is deze selectie nu al goed genoeg om kampioen te worden?

“Het team is nog niet klaar en dat zal zo blijven tot het einde van augustus. Alles ligt nog open. Ik heb wel het gevoel dat we nog wat spelers nodig hebben om het team te optimaliseren. Ik ben heel blij met de spelers die we nu hebben, maar als je ook nog Europees actief bent moet er nog wat bij. Maar het is nog vroeg en we moeten vooral geduldig zijn en op het juiste moment toeslaan om de best mogelijke spelers te krijgen.”

Op wat voor type speler doel je nu dan, want als je nu naar de selectie kijkt lijkt het achterin en op het middenveld al voldoende?

“Op dit moment hebben we voorin niet heel veel keuze, dus daar hebben we misschien nog wat nodig. Daar gaan we goed over nadenken.”

Tijdens de voorbereiding begint iedereen op nul en zie je alleen maar vrolijke gezichten, toch moet je binnenkort spelers die niet gaan spelen teleur gaan stellen. Hoe ga je dat managen?

“Het is wel duidelijk dat niet alle spelers kunnen starten. Als de sfeer goed is in een team, dan kan iedereen zijn rol accepteren en moeten de wisselspelers ervoor zorgen dat ze klaar staan voor de momenten dat ze nodig zijn. Voor mijn gevoel misten we vorig jaar een beetje het juiste gedrag van de wisselspelers, maar ik heb er vertrouwen in dat we ons hierin gaan verbeteren."

"We hebben echt alle spelers nodig in het seizoen. Zeker als het seizoen eenmaal is begonnen en we veel wedstrijden spelen, ook Europees. Dat probeer je dan ook over te brengen op de spelers. Een succesvol seizoen hangt ook af van de spirit binnen het team, dat moet vanaf de bank goed zijn en de wisselspelers moeten hun situatie op dat moment kunnen accepteren.”

Noni Madueke was vorig jaar vaak wisselspeler maar valt nu opnieuw in positieve zin op. Wat voor indruk maakt hij op jou?

“Madueke is een heel belangrijke speler voor ons. Ik denk dat hij tot nu echt twee topweken achter de rug heeft. Hij boekt veel progressie en toont motivatie om te verbeteren. Je ziet hem ook constant lachen op het veld, hij heeft er zin in. We proberen hem nu vertrouwen te geven op de ‘halve tien-positie’. Hij ziet in dat deze positie hem ook veel voordelen en ruimtes op kan leveren. Ik hoop dat hij dit seizoen bij ons blijft. Ik zag hem veel goede dingen doen tot nu toe.”

Tot slot dan nog: je hebt een aantal jonge spelers meegenomen van Jong PSV, is een van hen al klaar voor de stap naar het eerste?

“Voor deze spelers is het denk ik heel goed geweest om hier bij te zijn. We hebben veel vertrouwen in deze spelers. De trainingen met het eerste elftal zijn voor deze spelers heel belangrijk, maar het is ook belangrijk dat ze op deze leeftijd veel wedstrijden spelen. Daarom is het zo mooi dat we Jong PSV hebben, waar ze op professioneel niveau ook al veel ervaring kunnen opdoen. We moeten een goede balans vinden, want we willen ze ook dicht bij ons houden. Zeker als we merken dat ze er klaar voor kunnen zijn om zich bij het eerste te voegen.”

