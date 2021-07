Zoektocht naar vermiste Duitser in de Maas bij Oeffelt hervat

Er wordt met speurhonden en een bootje naar de vermiste man in de Maas bij Oeffelt gezocht (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

De politie is sinds zondagochtend opnieuw aan het zoeken naar een Duitse man die sinds vrijdagavond wordt vermist. Hij was toen rond halftwaalf in de Maas bij Oeffelt gaan zwemmen, maar keerde niet meer terug.

Zaterdag leverde een zoektocht tot tien uur 's avonds niets op. Toen werd onder meer gezocht met een boot vol sonarapparatuur en een politiehelikopter.

Zondag worden bij de zoektocht ook speurhonden ingezet. Die zijn met de boot mee het water opgegaan.

Vissen

De man was vrijdagavond met anderen naar de Maas gegaan om daar te vissen. Hij had daar ook zijn tentje opgezet. Vrijdagavond laat besloot de man nog even in zijn eentje een duik te nemen in de Maas. Sindsdien is hij spoorloos.

