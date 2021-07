'In Empel zie ik de bommen niet zo door de lucht vliegen'

Peter van den Berg wordt voetbaltrainer in Israël vergroot

Peter van den Berg uit Den Bosch wordt de nieuwe assistent-trainer van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv. Dat het in een periode gebeurt waarin het niet superrustig is in het land, baart hem geen zorgen, "al is het wel wat anders dan in Empel", zegt Van den Berg in het radioprogramma Zuidtribune.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Hij zat sinds november thuis, dus hij is blij met deze kans bij de topclub in Israël. "We moeten de groepsfase zien te halen in de Conference League, dat begint de 22ste. We moeten sowieso een prijs halen, zo niet beide, de titel en de beker. Dat is de druk die daar op ligt", aldus de assistent-trainer, die bij de voetbalclub met de Nederlander Patrick van Leeuwen gaat werken.

"Dan gaat het alarm af en moet je naar beneden naar de schuilkelder. Het leven gaat door"

Over het feit dat er wel eens een raket wordt afgevuurd op Israël reageert Van den Berg laconiek. "Ze hebben een heel goed raketverdedigingssysteem, daar hoef je je totaal geen zorgen over te maken. Voor de mensen is het normaal en het gaat bij vlagen. Het is niet zo dat het iedere dag gebeurt. Misschien dat het iedere twee jaar een paar dagen onrustig is. Dan gaat het alarm af en moet je naar beneden naar de schuilkelder. Als het voorbij is, kom je weer naar boven en gaat het leven gewoon door, schijnt het. Maar het is wel anders dan in Empel ja."

Voorlopig kan Van den Berg nog dicht bij huis blijven, want de voetballers van Maccabi Tel Aviv hebben hun trainingskamp opgeslagen in Tegelen, bij Venlo. Daar kan de assistent-trainer de nieuwe 50 Israëlische namen van de clubmensen leren kennen. "De spelers kende ik binnen een week", aldus de Bosschenaar. "Dus dat is best knap."

Eerder was hij trainer bij RKC Waalwijk en hij trainde het team van Saudi Arabië onder de 21.

LEES OOK: Trainer Peter van den Berg ontslagen bij RKC Waalwijk

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.