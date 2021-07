Topdrukte op Brabantse campings: 'Tot het einde van de zomervakantie vol'

Wachten op privacy instellingen... Camping de Paal in Begeijk is bijna heel de zomervakantie volgeboekt. Volgende Vorige vergroot 1/2 Camping de Paal in Bergeijk zit tot het einde van de zomervakantie volgeboekt.

Het is extreem druk op de campings in Brabant. Veel mensen besluiten om toch maar in Nederland op vakantie te gaan. Zo zit Camping de Paal in Bergeijk tot eind van de zomervakantie helemaal vol. "Bijna alle velden staan vol. En de plekjes die vrij komen worden ook meteen weer opgevuld", vertelt Linda Bax van Camping de Paal.

Ista van Galen & Imke van de Laar Geschreven door

In de speeltuin van het recreatiecomplex krioelt het van de spelende kinderen. Hun ouders zitten in het zonnetje voor de tent. Ze hebben geluk dat ze nog een plekje hebben kunnen krijgen. Want vanaf de volgende week is de camping tot het einde van de zomervakantie helemaal volgeboekt. Een van de campinggasten is net haar spullen aan het uitpakken. "We hebben besloten om toch maar in Nederland te blijven. Er is te veel onzekerheid. We wilden graag naar deze camping en hadden geluk. Er was net een plekje vrijgekomen. Dat hebben we meteen geboekt. We zouden graag nog een weekje bijboeken, maar dat gaat niet want alles zit vol."

Niet normaal

De drukte op de campings in eigen land was vanwege het coronavirus al te verwachten. Maar sinds deze week is er nóg meer vraag naar een kampeerplekje. Dat heeft alles te maken met de oplopende besmettingen en de persconferentie van afgelopen vrijdag. Goof Lukken, toerisme-deskundige van Breda University, legt uit: "Veel mensen hadden al besloten om in Nederland te blijven. En nu willen nog meer mensen in eigen land op vakantie, omdat ons land rood dreigt te worden. Dan zijn we misschien niet meer welkom in andere landen."

Camping de Paal in Bergeijk merkt ook dat er sinds deze week nog meer vraag is. "Het is sinds de laatste persconferentie extreem druk. Mensen die in het buitenland hebben geboekt, bellen of we nog plek hebben omdat hun vakantie misschien niet doorgaat. Maar we kunnen bijna niemand meer helpen, echt niet normaal", zegt Linda Bax.

De laatste plekken worden deze week vergeven

Dat is ook te merken op camping De Achterste Hoef in Bladel. Juul Garvelink vertelt: "Wij zitten dit jaar eerder vol dan normaal. Tot 14 augustus kunnen mensen hooguit nog twee of drie nachtjes boeken."

Bij camping Ter Spegelt in Eersel is helemaal geen plek meer, vertelt manager Dorien Verschuijten. "De afgelopen weken hebben we een constante stroom van boekingen gehad. De luxe tenten zijn allemaal volgeboekt. En de laatste kampeerplekken worden komende week waarschijnlijk ook wel vergeven."

Mensen die nu nog een plekje willen bemachtigen op een camping, gaan het moeilijk krijgen volgens deskundige Goof Lukken: "Als je nu nog een plekje wil vinden, dan kom je in accommodaties als hotels terecht. Want alle vakantieparken en campings zijn megapopulair bij gezinnen met kinderen en zitten zo goed als vol."

