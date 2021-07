Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. vergroot

Aan de Kanaaldijk N-W in Helmond is zondagnacht een auto door brand verwoest. Rond drie uur kreeg de brandweer een melding dat er een auto in brand stond.

Toen de brandweer bij de brand kwam sloegen de vlammen uit de auto. Brandweerlui blusten het vuur, maar konden de auto niet meer redden. De politie vermoedt brandstichting en gaat dat onderzoeken.

