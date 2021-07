Auto's belanden in de sloot in Waalwijk en Roosendaal

Auto wordt uit de sloot getakeld door bergingsbedrijf (Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

In Waalwijk en Roosendaal zijn de bestuurders van een auto in een sloot naast de weg beland. In Roosendaal kwamen de inzittenden met de schrik vrij. De bestuurder van de auto in Waalwijk liep een nat pak op.

Aan de Cartografenweg in Waalwijk belandde rond middernacht een automobilist met zijn auto in een sloot naast de weg. De bestuurder kwam er zonder verwondingen vanaf, maar liep wel een nat pak op. De politie vermoedt dat de man onder invloed van alcohol was en heeft zijn rijbewijs ingenomen. Een bergingsbedrijf takelde de auto uit de sloot. De auto is total loss.

Roosendaal

Een auto is zondagnacht in de Bulkenaarsestraat in Roosendaal van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Tolbergvijver. Twee mensen die in de auto zaten kwamen met de schrik vrij. Een van hen had te veel alcohol gedronken en heeft een bekeuring gekregen.

