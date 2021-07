Vermist meisje (14) uit Oss is weer thuis

Archieffoto. vergroot

Het meisje van veertien jaar uit Oss dat sinds zaterdagavond werd vermist, is weer thuis. Ze is in goede gezondheid, laat de politie maandagochtend vroeg weten.

Sandra Kagie Geschreven door

De familie van de tiener maakte zich ernstige zorgen, gaf de politie zondagavond op social media aan. Het meisje was zaterdagavond rond tien uur voor het laatst gezien. Op dat moment vertrok ze te voet vanuit huis.

Waar ze sindsdien is geweest, is niet bekendgemaakt.

